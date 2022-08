La maggior parte dei conducenti di auto non sa che avere un moschettone a portata di mano nella propria autovettura è fondamentale, ecco perchè.

Puoi usare un moschettone per fissare in sicurezza il tuo animale domestico in macchina in diversi modi, ma la maggior parte di questi richiede che il tuo cane/gatto abbia un un’imbracatura di qualche tipo.

L’uso di un moschettone sul guinzaglio e sul collare del tuo cane potrebbe causare lesioni gravi in ​​caso di incidente.

Quindi, supponiamo che tu abbia il tuo cane con una buona imbracatura per cani e che tu sia pronto per metterti in viaggio.

Uno dei modi migliori per proteggere i cani in macchina è collegare i loro guinzagli alle imbracature posteriori, avvolgere il guinzaglio attraverso il moschettone e collegare il moschettone al poggiatesta del sedile posteriore o all’apparato del sedile dell’auto.

I moschettoni rendono il viaggio in auto più sicuro e facile per tutti

Invece di usare le cinture di sicurezza, molti scelgono di utilizzare dei moschettoni di qualità superiore per agganciarli agli anelli delle cinture di sicurezza e fissarli all’apparato del seggiolino dell’auto.

Funziona magnificamente e aiuta a mantenere i cani al sicuro sul sedile posteriore.

Usalo nelle passeggiate

Se stai facendo una lunga passeggiata, un’escursione o un’avventura con il tuo cucciolo, ti consigliamo di tenere alcune cose a portata di mano.

Molti portano in macchina il disinfettante per le mani e i sacchetti per i bisogni ogni volta che sono in giro con il proprio cucciolo, ma non sempre si ha un marsupio o uno zaino.

Basta attaccare un moschettone all’estremità del guinzaglio del tuo cane e tenere a portata ogni strumento comprese le chiavi della macchina per una passeggiata, una corsa o una corsa facili e veloci. Basta attaccare tutto al moschettone al tuo pantalone.