Doogee continua a sorprendere. A partire da oggi 22 agosto 2022, sarà infatti possibile acquistare uno dei nuovi rugged phone appartenenti alla serie Doogee S89. Si tratta di dispositivi davvero notevoli e con caratteristiche uniche, come ad esempio l’esagerata batteria da addirittura 12000 mAh e molto altro.

La nuova serie di rugged phone Doogee S89 ora disponibile su Aliexpress e Doogeemall

A partire dal 22 agosto 2022 tutti gli interessati potranno acquistare uno dei nuovi rugged phone del noto produttore cinese Doogee. Come già accennato, si tratta della nuova serie Doogee S89. Il suo prezzo è già di per sé interessante ma, fino al 26 agosto 2022, sarà possibile acquistare uno di questi dispositivi con un ulteriore sconto. In particolare, entrambi i nuovi smartphone saranno disponibili con uno sconto del 50%. Doogee S89 Pro sarà disponibile a 229,99$ contro gli iniziali 459,98$, mentre Doogee S89 sarà disponibile a 199,99$ contro gli iniziali 399,98$. Entrambi saranno acquistabili sia sullo store Doogemall (a questo link) sia sullo store Aliexpress (a questo link).

Una delle peculiarità di questa serie di rugged, come già accennato, è la presenza di una enorme batteria da 12000 mAh ed è anche presente il supporto alla ricarica rapida da 65W. A detta dell’azienda, gli smartphone saranno in grado di garantire fino a tre giorni di autonomia. Sul retro un’altra feature unica è la presenza di alcuni LED RGB simili a quelli di Nothing Phone 1 ma con diversi colori e nuove funzionalità.

Tra il resto, sono presenti le diverse certificazioni di resistenza, è presente il chip NFC per i pagamenti contactless e come processore abbiamo il SoC MediaTek Helio P90.