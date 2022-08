Il DJI Mavic 3 è il primo drone al mondo con un’etichetta C1. Ciò significa che gli utenti possono iniziare a utilizzare il drone entro la fine dell’anno nella sottocategoria Open A1, dove è consentito volare vicino alle persone.

Quindi non è più necessario ottenere un certificato A2. Gli utenti che già possiedono un Mavic 3 devono semplicemente eseguire un aggiornamento del firmware per rendere il proprio dispositivo conforme.

Nell’ambito delle normative europee sui droni, le cosiddette etichette Cx saranno obbligatorie per i droni venduti dal 1-1-2024. L’etichetta indica in quale categoria l’utente può volare. Tutto ciò che è al di sopra dei 250 grammi finiranno nella categoria A3.

La categoria Open A1 offre di gran lunga il maggior numero di possibilità per i piloti di droni principianti. Ad esempio, è consentito sorvolare gli edifici (sebbene alcuni paesi dell’UE lo limitino). Inoltre, il sorvolo delle persone dovrebbe essere evitato il più possibile, ma le persone possono essere avvicinate fino a 5 metri di distanza a bassa velocità. In ogni caso non è consentito sorvolare la folla. Inoltre, nei Paesi Bassi è vietato sorvolare autostrade e ferrovie.

Una certificazione importante

L’ente di certificazione tedesco TÜV Rheinland è stato il primo ad assegnare il certificato C1 al Mavic 3. Non è quindi più necessario ottenere un certificato A2, che prima era richiesto nell’ambito della disposizione transitoria per droni oltre i 500 grammi.

Gli utenti esistenti del Mavic 3 possono aggiornare i propri dispositivi entro la fine dell’anno. Successivamente, è necessario firmare una dichiarazione sul sito Web di DJI che indichi che l’aggiornamento è stato eseguito. È necessario anche fornire il numero di serie del drone. Deve essere inoltre allegato un adesivo con il marchio C1. DJI afferma che la procedura sarà disponibile nel quarto trimestre del 2022.

Secondo DJI, il Mavic 3 soddisfa già il livello di rumore massimo consentito di 83db per i droni nella categoria Open A1. ActiveTrack funzionerà fino a 50 metri di distanza dopo l’installazione dell’aggiornamento. Anche il comportamento delle luci stroboscopiche a LED sul drone sarà leggermente diverso. Infine, l’utente deve inserire nel drone l’ID operatore ricevuto dopo la registrazione per l’identificazione a distanza.