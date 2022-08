Gli abbonati a DAZN che non sono riusciti ad accedere all’app per visionare le partite nelle due giornate di Serie A del 13 e 14 agosto stanno per ricevere un’ottima notizia. A quanto pare, la Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Valentina Vezzali, si è incontrata con DAZN per chiarire cosa è successo in quei due giorni. Dopo l’incontro, la società inglese ha comunicato che gli utenti che hanno subìto il disservizio riceveranno in automatico un rimborso pari al 50% del canone mensile.

DAZN: ecco chi riceverà il rimborso del 50% La società inglese ha accolto la richiesta dell’AGCOM, ossia quella di non far inviare agli utenti moduli e documentazioni ma sarà la piattaforma stessa che erogherà il rimborso in automatico. DAZN ha aggiunto un altro 25% al rimborso, quindi ci sarà in totale un rimborso del 50%.

“Durante l’incontro con il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, il MISE, l’AGCOM e la Lega Serie A, svoltosi in un clima costruttivo tra le parti, DAZN ha chiarito la natura straordinaria e non prevedibile dell’evento verificatosi nelle giornate di sabato e domenica ed ha confermato quanto già indicato con il comunicato del 15 agosto circa la ferma intenzione di voler procedere tempestivamente al riconoscimento degli indennizzi a favore dei clienti e tifosi la cui soddisfazione rappresenta la priorità assoluta per la piattaforma di streaming. Per il disservizio tecnico, che non ha interessato la totalità degli abbonati che hanno seguito le partite in programma nelle giornate di sabato e domenica, DAZN provvederà a riconoscere un indennizzo a tutti i clienti che, durante la finestra temporale dell’incidente, hanno sofferto disagi. La misura dell’indennizzo, in conformità a quanto previsto dalla delibera AGCOM, sarà pari al 25% del canone mensile pagato da ciascun cliente secondo il proprio profilo di abbonamento e, proprio in ragione della straordinarietà dell’evento, di un ulteriore 25%, pari alla fruizione gratuita di una giornata di campionato“