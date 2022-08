Presso i supermercati Conad sono stati ritirati in questi ultimi giorni due prodotti alimentari ad elevato rischio per la nostra salute. Secondo quanto è emerso, infatti, all’interno di questi ultimi sono state trovate tracce di plastica e addirittura vetro.

Allarme Conad: ritirati dai supermercati due prodotti per presenza di vetro e plastica

Il Ministero della Salute ha da poco deciso di ritirare dai supermercati Conad due prodotti alimentari potenzialmente pericolosi per la nostra salute. In particolare, i prodotti incriminati sono il tiramisù Bontà Divina e i wrustel della Conad.

Nello specifico, secondo quanto comunicato, all’interno dei wrustel potrebbero esserci tracce di plastica. Ancora più grave la situazione del tiramisù Bontà Divina, che potrebbe avere al suo interno addirittura frammenti di vetro.

La stessa Conad ha prontamente comunicato l’accaduto, consigliando vivamente a chi ha acquistato questi prodotti di non aprirli o consumarli e di riportarli presso il punto vendita. Ecco qui di seguito il comunicato ufficiale dell’azienda:

“Informiamo i clienti del richiamo in via precauzionale dei seguenti lotti di produzione dei prodotti: wurstel puro suino 2x250grammi Conad e wurstel puro suino 250 grammi Conad, lotto 20 ottobre 2022, scadenza 20 ottobre 2022, prodotto per Conad da Grandi Salumifici Italiani Spa. Nei lotti è stata riscontrata una non conformità (possibile presenza di piccoli frammenti di plastica). Al fine di scongiurare qualsiasi possibile rischio per la salute, i clienti che fossero in possesso del prodotto appartenente al medesimo lotto sono invitati a riportarlo al punto di vendita Conad dove è stato acquistato, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso. Ci scusiamo per il disagio arrecato”.