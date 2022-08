Un volantino completamente folle vi attende da Conad in questi giorni, gli utenti sono pronti a dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, con una campagna promozionale veramente inaspettata e ricca di soddisfazioni.

I prezzi sono decisamente più bassi del normale su un numero crescente di prodotti, in questo modo si ha la certezza di spendere molto poco, ed allo stesso tempo godere di un risparmio ben superiore alle migliori aspettative. Il volantino, come al solito del resto, è da considerarsi attivo solamente nei negozi fisici, senza però differenze particolari in relazione alla regione di appartenenza.

Conad: nuove offerte assurde, ecco i migliori prezzi bassi

Grazie a Conad gli utenti possono davvero pensare di spendere pochissimo su ogni singolo prodotto acquistato, anche di tecnologia. La spesa sotto i 5 euro è garantita solamente nel caso in cui si scegliessero le pile stilo AA o AAA, nella loro confezione da 10 unità, in vendita appunto a soli 3,99 euro.

Nel momento in cui si fosse intenzionati a qualcosa di più costoso, ecco arrivare la batteria per auto, marca ExtraPower, disponibile in numerose varianti. Il modello più economico prevede 45Ah di capienza, ed un prezzo di 39 euro, che sale fino ad un massimo di 74 euro per la variante da 80Ah.

Tutti gli altri sconti del volantino Conad li potete trovare nel dettaglio più assoluto sul sito ufficiale dell’azienda, con numerose occasioni da non perdere di vista per spendere sempre poco.