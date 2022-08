Allerta sempre molto alta per i correntisti delle principali banche in Italia. Nel corso di queste ultime settimane aumentano in maniera esponenziale le comunicazioni fasulle da parte dei malintenzionati della rete con il semplice scopo di raggirare eventuali vittime.

Banche, le truffe dei cybercriminali in rete

Le truffe online hanno oramai uno schema ben consolidato. I correntisti delle principali banche in Italia vengono attirati da messaggi in cui si profetizzano importanti e ricchi accrediti sui conti. Gli accrediti su carta di debito o carta di credito talvolta hanno un valore che supera in termini assoluti i 1000 euro.

Il semplice ed unico scopo di questi messaggi è spingere i lettori a cliccare sui link in allegato alle medesime comunicazioni. Cliccare su uno di questi link può comportare danni davvero ingenti per i correntisti delle banche.

Ai malintenzionati basta infatti un semplice click per entrare in possesso delle informazioni riservate di potenziali vittime. Con l’accesso diretto alle informazioni riservate, gli hacker potrebbero mettere in atto episodi molto spiacevoli come furti d’identità e creazione di profili fake sul web.

L’attenzione deve essere necessariamente molto alta anche sul fronte della difesa dei propri risparmi. Sempre in un discorso comune con il furto delle informazioni riservate, laddove gli hacker dovessero entrare in possesso delle credenziali per l’home banking proprio attraverso questo link in allegato, gli hacker avrebbero vita facile nel rubare soldi. Come evidenziato da numerosi casi critici anche nel recente passato, il rischio di perdere gran parte dei propri risparmi sul conto corrente con queste truffe è più che elevato.