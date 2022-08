La serie TV drama di Apple TV+ con Jason Momoa protagonista, See, si prepara all’arrivo del capitolo conclusivo ma ha deciso di fare un regalo a tutti, e per tutti intendiamo soprattutto i non abbonati al servizio streaming.

Il colosso ha recentemente deciso di consentire a chiunque di guardare la prima stagione gratuitamente per un periodo di tempo limitato, che è già iniziato. Come annunciato dall’account Twitter ufficiale della serie lo scorso venerdì. See sarà disponibile per la visione gratuita fino al 29 agosto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple TV+: gratis per tutti la prima stagione di See

See è ambientata circa 600 anni più avanti, in un futuro distopico nel quale un virus ha decimato l’umanità rendendo i pochi superstiti completamente ciechi e riportando la società a organizzarsi in tribù tecnologicamente involute. Baba Voss, il personaggio interpretato da Jason Momoa, è il padre di due gemelli che sono nati con il dono della vista.

Anche se la serie dovrebbe concludersi dopo appena tre stagioni, Apple TV+ ha ingaggiato lo showrunner Jonathan Tropper, per un contratto esclusivo di tre anni. Apple ha anche concluso un accordo con la star di See, Jason Momoa, per ottenere la sua partecipazione nella nuova serie Chief of War. Il dramma in arrivo si concentrerà sulla colonizzazione delle Hawaii, ma non si conoscono molti altri dettagli sulla nuova produzione.

Il trailer ufficiale della terza stagione è già disponibile online e noi non vediamo l’ora di scoprire come andrà a finire la vicenda. Nel frattempo godiamoci questa prima stagione gratuitamente fino al 29 agosto 2022.