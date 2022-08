WhatsApp: privacy a rischio per gli utenti, i trucchi per proteggersi

WhatsApp è diventato da alcuni anni una vera e propria valvola di sfogo per gli utenti, che possono parlare con chi vogliono. Ovviamente non ci sono chilometri che tengano, infatti l’app con le sue possibilità ha risolto molti problemi di comunicazione.

Tantissime sono anche le funzioni interessanti che l’applicazione permette, ma non bisogna cullarsi sugli allori per quanto riguarda altri aspetti. Stando a quanto constatato negli ultimi tempi, la privacy di WhatsApp sarebbe a forte rischio.

A testimoniarlo, proprio gli utenti che avrebbero subito vere e proprie problematiche inerenti a vicissitudini del genere.

WhatsApp non riesce a proteggere la vostra privacy

Nelle ultime ore, molti utenti sul web hanno segnalato vari problemi proprio in merito alla protezione della loro privacy. Infatti, stando a quanto riferito, tantissime persone sarebbero state soggette alla perdita dei propri dati per via di situazioni ambigue.

Più nel particolare, in molti avrebbero lamentato alcuni messaggi arrivati tramite catene, dal contenuto abbastanza strano. Molti di questi inviterebbero gli utenti a partecipare a concorsi per vincere oggetti tecnologici. Vi avvisiamo: i contenuti di questi messaggi sono estremamente credibili, per cui state davvero molto attenti.

Il nostro consiglio, dal momento che su WhatsApp non può circolare alcuna promozione, è di non dar retta a questo tipo di messaggi. Questi infatti vi chiedono spesso dati personali, dati delle carte di credito e tutto ciò che serve per una finta iscrizione.

Inoltre c’è anche la problematica delle applicazioni che permettono di spiare le conversazioni. Noi vi consigliamo di scaricare un’app che prende il nome di Cerberus, la quale in realtà serve proprio per provare a spiare le chat, ma che se installata sul proprio smartphone, può servire da vero e proprio antifurto.

Un ennesimo consiglio è quello di diffidare da qualsiasi cosa non c’entri con la chat. Promozioni, regali, iniziative, è tutto finto e tutto irreale.