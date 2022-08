Unieuro fa sognare tutti i consumatori con il lancio di una campagna promozionale decisamente speciale, rappresentante a tutti gli effetti alcuni dei migliori sconti e prodotti effettivamente in promozione, con i quali confrontarsi nell’ottica di spendere sempre meno sulla tecnologia.

Il risparmio è importantissimo, su ogni acquisto effettuato sia in negozio che online, ricordiamo che tutti gli acquisti potranno essere completati anche sul sito ufficiale, il quale permette di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, senza costi aggiuntivi nel momento in cui comunque la spesa dovesse essere superiore ai 49 euro.

Unieuro: questi sono gli sconti migliori del momento

Incredibili sconti vi attendono da Unieuro, la nuovissima campagna promozionale spinge tutti i consumatori ad un livello di risparmio praticamente inarrivabile fino a poco tempo fa, sebbene comunque la maggior parte dei modelli in promozione sia effettivamente legato alla fascia media della telefonia mobile.

I prodotti in questione non sono altro che Galaxy A53, Redmi 9AT, Redmi 10, Redmi 10C, Xiaomi 11T (in vendita a 359 euro), passando anche per l’ottimo Realme 9.

Volgendo invece l’attenzione verso la fascia alta della telefonia mobile, la scelta potrebbe effettivamente ricadere su uno tra Galaxy S22, in vendita a 749 euro, oppure anche iPhone 13, il cui prezzo non supera i 789 euro, finendo con l’iPhone 13 Pro, disponibile a 1099 euro.

Tutti questi prodotti sono acquistabili a cifre decisamente più basse del normale, alle più classiche condizioni di vendita espresse in precedenza, quindi no brand e garanzia di 24 mesi.