Samsung ha dichiarato venerdì che spenderà 20 trilioni di won, circa 15 miliardi di dollari, entro il 2028 per costruire un nuovo complesso di ricerca per i chip in Corea del Sud.

La nuova struttura che sarà costruita nel campus di Giheung guiderà la ricerca avanzata su nuove tecnologie innovative e nuovi processi di fabbricazione per semiconduttori, ha affermato il gigante tecnologico sudcoreano.

Alla cerimonia inaugurale di venerdì ha partecipato il vicepresidente di Samsung Jay Y Lee, che fa la sua prima mossa ufficiale da quando ha ricevuto la grazia presidenziale la scorsa settimana per la sua condanna per corruzione.

“Stiamo affrontando una nuova sfida proprio dal luogo in cui abbiamo abbiamo iniziato 40 anni fa per costruire il nostro primo impianto di semiconduttori“, ha detto Lee, il leader de facto di Samsung durante la cerimonia.

“Se non avessimo fatto investimenti audaci in ricerca e sviluppo, oggi Samsung non sarebbe a questo livello. Dobbiamo continuare la nostra tradizione di investire preventivamente“, ha aggiunto.

La struttura coprirà 109.000 metri quadrati nel campus di Giheung di Samsung, situato appena a sud di Seoul e uno dei tre principali impianti di produzione di semiconduttori dell’azienda in Corea del Sud. Insieme agli altri campus di Hwaseong e Pyeongtaek, la fabrrica produrrà gli ultimi chip rilasciati dall’azienda.

Dove tutto ebbe inizio

Samsung ha affermato che sta cercando di “superare i limiti e consolidare il proprio vantaggio competitivo nella tecnologia dei semiconduttori” con l’istituzione del complesso.

L’azienda ha notato che il suo campus di Giheung è stato il luogo in cui nel 1992 ha sviluppato la prima DRAM da 64 Mb al mondo, un’impresa che l’ha spinta a diventare il più grande produttore mondiale di chip di memoria l’anno successivo, una posizione che detiene ancora oggi.

A giugno, Samsung ha annunciato di aver iniziato la produzione di massa di chip utilizzando un processo a 3 nm. La carenza globale di chip degli ultimi due anni è stata un vantaggio per la divisione chip di Samsung, poiché i clienti hanno accumulato scorte e ha anche consentito al gigante tecnologico sudcoreano e ad altri produttori di chip a contratto di aumentare i prezzi dei servizi grazie all’impennata della domanda.