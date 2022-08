Negli ultimi anni il settore di mercato degli smartphone si è arricchito in particolar modo di dispositivi che si somigliano sempre di più. Tra le discriminanti prese sempre più in considerazione troviamo il comparto fotografico.

Giusto qualche settimana fa abbiamo appreso che Samsung sta finalizzando il suo primo sensore fotografico da 200 megapixel. A breve, non sarà più un’esclusiva Samsung. Ecco tutti i dettagli.

Samsung non avrà più l’esclusiva della 200 megapixel

Da diversi anni a questa parte abbiamo visto i vari produttori sfidarsi a suon di megapixel, tentando di offrire performance fotografiche sempre più spinte, anche grazie a ottimizzazioni software combinate ad hardware sempre più potente. Come appena anticipato, non solo Samsung è attiva in questo contesto.

OmniVision ha infatti appena ufficializzato il suo primo sensore fotografico da 200 megapixel. Il suo nome in codice è OVB0A, ha una dimensione di 1/1.395 pollici, ridotta rispetto al suo predecessore, e i pixel da 0,56 µm. Il sensore sarà anche in grado di scattare a 50 megapixel e supporta lo standard a 10 bit.

Il nuovo sensore fotografico appena svelato non è ancora presente sul mercato. OmniVision prevede di integrarlo sui primi dispositivi mobili entro fine anno, ancora non sappiamo quali produttori smartphone vi si affideranno.