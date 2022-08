Postepay sotto attacco: la nuova truffa ruba soldi ma Poste protegge tutti

Cosa succede quando una persona ha a che fare con un tentativo di phishing? La risposta è molto semplice: rischia di perdere i suoi dati personali ma soprattutto i soldi che conserva gelosamente e giustamente su di un conto corrente.

Postepay purtroppo è la carta più attaccata di tutte, ma non perché sia meno sicura. Fortunatamente per l’azienda, il supporto elettronico in questione è il più diffuso in Italia e proprio per questo i truffatori continuano ad utilizzare il suo nome per cercare di abbindolare le persone. Quando vengono diffusi i messaggi che parlano di problematiche legate ai conti di una Postepay, molte persone infatti abboccano.

In questo caso si sarebbe diffuso un messaggio davvero incredibile, il quale avrebbe l’unico scopo di ottenere le vostre credenziali per svuotarvi il conto.

Postepay: la truffa si nasconde all’interno di un messaggio che vi riportiamo proprio qui sotto

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!