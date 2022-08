PayPal: la truffa ruba il conto e lo svuota di tutti i soldi

Una nuova truffa avrebbe colpito PayPal negli ultimi giorni. Sia per la Postepay che per i conti online, i cybercriminali danno vita ad una serie di tentativi di phishing. Costoro inseriscono, infatti, all’interno di chat di gruppo o anche delle catene alcuni messaggi particolari, in cui si presentano scenari fuori da ogni logica per i correntisti per i possessori di Postepay come l’accredito di ingenti somme di denaro e di ingenti bonifici.

Molti lettori e clienti di Postepay tendono però a cadere nella trappola, a seguire il testo di questi messaggi e a cliccare sui relativi link in allegato. In questo caso, la possibilità di perdere dati personali e di condividere le proprie informazioni sensibili è molto elevata. In virtù di tali messaggi, gli episodi di furti d’identità online sono sempre più frequenti.

PayPal: utenti terrorizzati dalla nuova truffa che con un messaggio svuota i conti

Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal.

Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore.

Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio.

PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti.

In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso.

PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro.

Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante.

Accedi al tuo conto PayPal