Il nuovo piano di Netflix supportato dalla pubblicità potrebbe non avere una funzionalità fondamentale presente nel livello standard, rendendolo un’alternativa meno allettante per i membri che viaggiano frequentemente.

Il livello Netflix più economico impedirebbe i tentativi dei membri di scaricare film ed episodi per la visione offline, secondo il codice scoperto nella sua app iOS dallo sviluppatore Steve Moser. L’opzione della piattaforma, come altre app di streaming supportate dalla pubblicità, presumibilmente non includerà la possibilità di saltare la pubblicità e gestire la riproduzione durante le interruzioni pubblicitarie.

Netflix si prepara a rilasciare il nuovo abbonamento

Mentre Netflix ha dichiarato ad aprile che intendeva fornire un livello a basso costo supportato dalla pubblicità in futuro, i dettagli sul piano sono stati pochi. I nuovi dati sembrano credibili, dato che altre società di streaming, come Peacock e HBO Max, offrono livelli supportati dalla pubblicità senza la possibilità di salvare i video.

Questa tattica è considerata un modo per invogliare i membri a passare a un livello premium più costoso. Si prevede inoltre che i clienti Netflix esistenti passeranno il nuovo livello a causa della sua assenza di un’opzione di download, il che è scomodo per i consumatori che guardano spesso i film in movimento.

Se l’ultimo rapporto è vero, aggraverà gli svantaggi dell’opzione meno costosa. Il co-CEO di Netflix Ted Sarandos ha dichiarato il mese scorso che non tutti i contenuti sarebbero stati disponibili nel livello supportato dalla pubblicità. Alcuni dei migliori programmi Netflix potrebbero essere inclusi.

Tuttavia, poiché Netflix sta ancora perfezionando l’offerta anticipata, è probabile che i piani cambieranno prima del rilascio del servizio. Le caratteristiche del livello possono variare a seconda del mercato. HBO Go, ad esempio, è ancora disponibile in alcune regioni dell’Asia dopo la sua interruzione nel 2020. Sebbene HBO Max non consenta i download, il suo predecessore semi-attivo lo consente.