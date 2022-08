Sembra che il noto produttore Motorola abbia in serbo altri smartphone Moto Edge. Secondo quanto è emerso in queste ultime ore, l’azienda terrà infatti un nuovo evento di presentazione ufficiale il prossimo 8 settembre 2022. Tuttavia, sembra che conosciamo già gli smartphone che saranno presentati quel giorno.

Motorola sta preparando l’arrivo di nuovi smartphone Moto Edge, re-branded di Moto X30 Pro e Moto S30 Pro?

Soltanto pochi giorni fa l’azienda Motorola ha svelato ufficialmente per il mercato cinese il nuovo Motorola Edge 2022, il primo a montare il nuovo soc MediaTek Dimensity 1050. Tuttavia, come già accennato, sembra che l’azienda presenterà molto presto altri smartphone Moto Edge.

Secondo quanto è emerso in queste ultime ore, il prossimo 8 settembre 2022 Motorola terrà un evento durante cui potrebbero essere per l’appunto svelati questi dispositivi. In realtà, sembra che questi nuovi smartphone gli conosciamo già. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, l’azienda potrebbe presentare gli scorsi Motorola Moto X30 Pro e Motorola Moto S30 Pro a livello globale con però il nome Edge.

Per il momento non abbiamo ancora la conferma ufficiale ma solitamente le aziende cambiano il nome dei propri dispositivi in base al mercato di vendita. Staremo a vedere. Vi ricordiamo che entrambi questi smartphone appartengono alla fascia alta del mercato. Il primo può vantare la presenza del soc Snapdragon 8+ Gen 1, un ampio display con refresh rate da 144Hz, il supporto alla ricarica rapida da 125W e un sensore fotografico principale da 200 MP. Il secondo, invece, vanta la presenza del soc Snapdragon 888+ e sempre con un display da 144Hz.