La serie Motorola Edge è molto apprezzata dai consumatori. L’azienda ha recentemente rivelato l’ultimo Moto Edge (2022), che è stato il primo smartphone a utilizzare il SoC Dimensity 1050. Motorola sembra prepararsi a rilasciare nuovi smartphone della serie Edge l’8 settembre.

Motorola ha recentemente anticipato il rilascio di tre nuovi smartphone della serie Edge con un breve video teaser sul suo account Twitter ufficiale. Il teaser è stato pubblicato con lo slogan ‘Trovati più vicino al limite… 8 settembre’. Ciò verifica che i nuovi telefoni Motorola saranno disponibili l’8 settembre. Il teaser, tuttavia, non ha rivelato i nomi o altri fatti sui prossimi smartphone.

Motorola si prepara a rilasciare i suoi nuovi device

Motorola potrebbe rinominare Moto X30 Pro e Moto S30 Pro appena rilasciati come smartphone della serie Edge per il mercato globale. Ci sono già notizie secondo cui l’S30 Pro sarà rilasciato nel mercato globale come una fusione Moto Edge 30. Per ricapitolare, il Moto X30 Pro ha un display curvo poLED da 6,73 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

È alimentato dal nuovissimo SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, che è combinato con un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di memoria interna UFS 3.1. Il suo principale punto di forza è la configurazione della fotocamera. Il dispositivo include una fotocamera Samsung ISOCELL HP1 da 200 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo da 12 megapixel.

Il Moto S30 Pro, d’altra parte, è dotato di un display OLED curvo a 10 bit centrato da 6,55 pollici con risoluzione FHD + e una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. È dotato di una CPU Qualcomm Snapdragon 888 Plus, fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di memoria UFS 3.1. Sul retro, vanta un sistema a tripla fotocamera con un sensore principale da 50 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 13 MP e un sensore di profondità da 2 MP.