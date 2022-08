MD Discount prova a seguire le orme di Lidl e delle altre rivali della rivendita generale, con il lancio di una campagna promozionale a prova di utente pronto a spendere il minimo indispensabile. Con la soluzione corrente è facilissimo pensare di spendere poco o niente, a prescindere da tutto il resto.

Come al solito, ricordiamo che gli acquisti, a prezzi decisamente bassissimi, possono essere completati solamente recandosi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, senza differenze o vincoli territoriali di alcun tipo. I prodotti sono scontatissimi, e pronti per far sentire la propria voce, con garanzia di 24 mesi, perfetta per coprire ogni singolo difetto di fabbrica.

MD Discount: che prezzi assurdi, ma solo oggi

Le nuove offerte del volantino di MD Discount sono ricchissime di occasioni e di prezzi da non perdere, il focus legato alla tecnologia è più che altro rivolto verso il mondo degli elettrodomestici.

Sotto i 50 euro è possibile acquistare una friggitrice ad aria, dato che basteranno solamente 39,90 euro, passando anche per la scopa elettrica senza filo (la cui marca è Rowenta), con un esborso finale di 84,90 euro, finendo poi sugli elettrodomestici più grandi per le vostre abitazioni.

Parliamo infatti di una lavatrice da 8kg in vendita a 269 euro, un TV LED, marca Zephir, acquistabile a 339 euro (da 45 pollici smart TV), oppure anche un frigorifero monoporta, marchiato HiSense, il cui prezzo non supera i 209 euro. Tutti questi sconti sono fruibili nei negozi fisici in Italia.