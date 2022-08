Fitbit è uno dei marchi leader mondiali di indossabili per il fitness. Tuttavia, l’azienda non ha ancora rilasciato un device con Wear OS e Google è la sua società madre da più di un anno. Sebbene ci siano state storie contrastanti su Fitbit con marchio Wear OS in scadenza a breve, non sono state menzionate date specifiche.

Gli smontaggi dell’APK sono in genere utili per rivelare funzionalità nascoste e sono un buon segnale di modifiche future. Le persone del sito XDA-Developers hanno studiato il codice all’interno dell’aggiornamento dei servizi di Play e hanno scoperto questa stringa specifica, che sembra appartenere a un prompt rivolto all’utente.

Wear OS e Fitbit insieme grazie a Google

La frase è legata a una generica ‘Illustrazione dell’orologio Fitbit’, come rivelato dalla codifica, che porta il controverso design a scoiattolo – un quadrato con lati arrotondati – identico agli smartwatch Versa e Sense ora sul mercato. È troppo presto per dire se il design raffigurato nelle illustrazioni sottostanti rappresenti accuratamente lo smartwatch Wear OS di Fitbit, ma data la recente e netta preferenza di Fitbit per gli schermi, non sarebbe difficile presumere che il primo smartwatch Wear OS dell’azienda sembrerà familiare agli utenti di orologi Fitbit di lunga data.

Le illustrazioni mostrano le capacità NFC del dispositivo indossabile, in particolare per i pagamenti wireless tramite Google Pay. Ciò solleva la prospettiva della scomparsa di Fitbit Pay, ma i clienti attuali potrebbero pregare per un lungo addio. Non sappiamo molto altro sullo smartwatch, ma speriamo di saperne di più durante il lancio autunnale di Pixel di quest’anno.

Un altro guasto di Play Services v22.32.12 ieri ha rivelato menzioni di backup di Wear OS, una funzionalità che attualmente manca dal sistema operativo dell’orologio da polso di Google. Inoltre, abbiamo scoperto che questa opzione di backup sarebbe collegata a Google One, il che implica che funzionerebbe in modo simile al backup del tuo smartphone Android.