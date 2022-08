Il nuovo sistema operativo Android 13 stabile è disponibile da pochissimo tempo per i Google Pixel, ma sembra avere un problemuccio da beta.

Purtroppo però alcuni dispositivi hanno un problema alla ricarica wireless, molti utenti hanno segnalato il problema. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google Pixel con Android 13 ha problemi alla ricarica wireless

Quello che decine di utenti stanno segnalando in rete, su Reddit prima e su Issue Tracker poi, la piattaforma per la segnalazione dei problemi a Google, badate bene, non è una noia che Android 13 stabile si è portato dietro da una delle release beta, che certamente avevano dei problemi, tra i quali tuttavia questo non c’era. È un inedito, sorto però con la stabile.

Semplicemente alcuni dei Google Pixel aggiornati ad Android 13 stabile non riescono più a ricaricarsi senza fili. La ricarica wireless non va più. I modelli coinvolti sono un po’ tutti, dai recenti Pixel 6 e Pixel 6 Pro agli “anziani” Pixel 4 e Pixel 4 XL, che a giudicare sommariamente dal numero di segnalazioni sembrano essere i più colpiti. Ovviamente si tratta di un problema software, causato probabilmente dal modo in cui il sistema gestisce la ricarica wireless.

Alcuni utenti hanno suggerito di disabilitare la ricarica adattiva, ri-eseguire il pairing con Pixel Stand, poi un hard reboot, avviare lo smartphone in safe mode, fissarlo sul Pixel Stand e riavviare normalmente il dispositivo, disattivare l’app Pixel Stand tramite le impostazioni oppure un semplice hard reboot.