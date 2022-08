Una campagna promozionale davvero incredibile vi attende proprio in questi giorni da Eurospin, la nuova soluzione pensata dall’azienda aiuta gli utenti a spendere sempre meno sull’acquisto della tecnologia, senza mai essere costretti a rinunciare alla qualità generale.

Il volantino, che troverete ampiamente descritto nell’articolo, è da considerarsi attivo solamente nei negozi fisici, dovete quindi ricordare che vi basterà recarvi in un qualsiasi punto vendita, ed il gioco è pressoché fatto, indipendentemente dalla dislocazione territoriale o dalla regione di appartenenza.

Se volete i codici sconto Amazon sul vostro smartphone, con tante offerte speciali, ecco qui il link al nostro canale Telegram.

Eurospin: le offerte sono per tutti, ecco le migliori

I prodotti di tecnologia inclusi nella campagna promozionale sono davvero innumerevoli, si parte ad esempio dal più classico montalatte, in vendita ad un prezzo di listino di soli 6,99 euro, con il quale creare la giusta schiuma per i vostri cappuccini.

I prezzi iniziano poi a salire, con la gelatiera Ariete in vendita a 39 euro, pe poi passare su prodotti decisamente più complessi e performanti. Il più interessante è senza dubbio il robot da cucina, molto simile al Bimby per intenderci, in vendita a 199 euro, senza però dimenticarsi del congelatore a pozzetto, disponibile a 189 euro, oppure anche un buonissimo frigorifero combinato con marca Candy, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 329 euro.

Tutti questi dispositivi, come annunciato, possono essere acquistati solamente nei negozi fisici, con pagamento immediato in cassa. Maggiori informazioni e dettagli sono disponibili solamente online sul sito ufficiale, dove troverete tutto il necessario.