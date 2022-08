Euronics ha in serbo per gli utenti italiani un volantino davvero ricchissimo di prezzi bassi e coinvolgenti, con i quali riuscire a scoprire una lunghissima serie di sconti applicati sui migliori smartphone in circolazione, oltre che tantissima tecnologia di ultima generazione.

I prezzi sono bassissimi, anche se gli acquisti possono essere completati solo ed esclusivamente nei negozi fisici, ancora meglio se di proprietà del socio di riferimento, poiché gli sconti potrebbero essere differenti altrove in Italia. Al netto di questa limitazione, ricordiamo comunque che i prodotti sono distribuiti con la solita garanzia di 24 mesi, ed anche no brand.

Scoprite subito i prezzi più bassi disponibili su Amazon, con codici sconto gratis per tutti, solamente iscrivendovi a questo canale Telegram.

Euronics: le offerte e tutti i prezzi più bassi

Giornate di sconti incredibili sono quelle odierne, da Euronics Bruno tutti gli utenti possono davvero accedere ai top di gamma, spendendo molto meno del solito. I migliori smartphone in circolazione non sono altro che Galaxy S22, disponibile a 749 euro, oppure anche Motorola Edge 30 e Edge 30 Pro, per finire con l’eccellente Xiaomi 12, il cui prezzo di 699 euro lo rende sicuramente uno dei più interessanti per rapporto qualità/prezzo.

Restando sotto i 400 euro di spesa, invece, ecco arrivare Wiko y52, Oppo A16, Motorola Moto G52, Oppo A94, Galaxy A33, Galaxy A52s, Oppo Reno8 Lite o anche TCL 30+. Gli unici che escono dalle due fasce appena descritte, non sono altro che Xiaomi 11T Pro, in vendita a 429 euro, ed anche Oppo Find X5 Lite, in vendita a 449 euro.