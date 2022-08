In Giappone hanno scovato il nuovo metodo per dimenticarsi definitivamente del problema energia. Infatti, gli esperti dell’azienda New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), hanno sperimentato una nuova tecnica per riuscire a generare energia illimitata.

Come sono riusciti in questa impresa che per molti sembra praticamente impossibile? Semplicemente facendo un qualcosa a cui nessuno aveva mai pensato prima d’ora. Andiamo a scoprire di seguito di cosa si tratta.

Energia illimitata: il Giappone ha capito come generarla

L’azienda nipponica ha trovato il modo di ottenere energia elettrica illimitata sfruttando il mare. L’operazione verrà effettuata tramite una turbina di 330 tonnellate posizionata in mare. Il progetto in questione è stato chiamato Kairyu, parola che in italiano si traduce “corrente oceanica“.

L’imponente struttura trova la sua collocazione con una fusoliera di 20 metri, insieme ad una coppia di cilindri delle stesse dimensioni e una turbina lunga 11 metri. Così facendo, le correnti oceaniche sarebbero capaci di estrapolare fino a 205 gigawatt di elettricità. Il prototipo si posizionerà a circa 50 metri sotto il livello del mare.

I test per la turbina sono ufficialmente iniziati. Se tutto dovesse andare come previsto dall’azienda, gli esperti stanno già guardando al futuro, cercando di creare una turbina ancora più potente, lunga 22 metri e capace di generare fino a 2 megawatt in più.

L’emergenza elettrica attuale ha messo tutti in guardia e il Giappone pare che si stia muovendo nella direzione giusta. Risolvere la problematica riguardante l’esportazione di combustibili fossili sul territorio era una delle priorità per la nazione, e pare che con questo progetto il tutto può essere finalmente reso possibile.