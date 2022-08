WhatsApp ti consente di creare gruppi con amici, parenti e persino estranei che condividono gli stessi interessi. Interagire con le persone in un gruppo può essere un’attività divertente. Tuttavia, ora potresti trovarti in una situazione in cui non hai il tempo o nemmeno l’interesse per farne parte.

In una situazione del genere puoi semplicemente lasciare il gruppo senza preoccuparti della reazione degli altri membri. Tuttavia, un’azione del genere può essere vista come scortese e inappropriata dagli altri.

Come lasciare un gruppo senza farsi notare

Come tutti sanno che quando si esce da un gruppo WhatsApp, compare un messaggio del tipo: “L’utente ha lasciato il gruppo“. Questo ovviamente può generare un certo disagio tra il resto dei membri. Quindi, come uscire da un gruppo senza lasciare traccia?

Bene, oggi ti portiamo il modo per farlo. Anche se in realtà non lasceremo effettivamente il gruppo, l’effetto è praticamente lo stesso o addirittura migliore poiché nessuno scoprirà che abbiamo “abbandonato” la chat della conversazione.

La prima cosa che faremo ovviamente è avviare l’app WhatsApp sul nostro telefono Android o iOS. Non ci interessa quale smartphone abbiamo perché può essere fatto su entrambi i sistemi operativi.

Quindi selezioneremo la chat di gruppo che vogliamo “lasciare” e faremo clic sulle informazioni. Qui devi solo selezionare l’opzione “Silenzia la conversazione per un anno“.

Fatto ciò disattiviamo le notifiche di questa chat. L’ultimo e forse il più importante sarà archiviare la chat, tenendo premuto sul gruppo che abbiamo selezionato e selezionando tale opzione.