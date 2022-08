Una casa gonfiabile dorata progettata per “resistere alla vita su Marte” è stata creata a Bristol.

La casa a due piani è alimentata da pannelli solari e progettata per essere leggera per resistere alle sfide ambientali che sarebbero affrontate su Marte.

Il progetto fa parte di un piano quinquennale guidato dagli artisti Ella Good e Nicki Kent. L’insolito edificio sarà disponibile fino alla fine di ottobre.

La signora Kent e la signora Good hanno dichiarato: “Questo progetto è un luogo per la ricerca e gli esperimenti sul futuro. Parlare di Marte come obiettivo aiuta a concentrare le nostre conversazioni su ciò di cui abbiamo bisogno e su come vogliamo vivere“.

La casa marziana ha riunito artisti, scienziati, architetti, ingegneri e il pubblico. Tutti sono invitati a partecipare ad una serie di workshop tra il 17 e il 31 agosto.

La signora Kent ha detto di aver lavorato con tutti, dai bambini agli scienziati.

“Quando abbiamo iniziato il progetto pensavamo solo di essere due persone comuni che costruivano qualcosa nel giardino sul retro“, ha detto. “Ma le persone si sono davvero eccitate e hanno voluto aiutarci trasformando il progetto in qualcosa di più grande”.

Un progetto approvato da tutti

Nonostante abbiano lavorato con una “piccola somma rispetto al badget della Nasa“, l’abitazione a due piani vanta un soggiorno idroponico pieno di piante e uno spazio abitativo privato.

Il livello superiore, progettato per sedersi su un paesaggio marziano, è realizzato con un foglio gonfiabile rivestito d’oro che è abbastanza leggero da essere trasportato su Marte e può essere riempito con terreno marziano per fornire protezione dalle radiazioni.

Il livello inferiore è progettato per essere costruito sotto terra. Gli artisti Ella Good e Nicki Kent hanno visitato la Mars Desert Research Station nello Utah come parte del progetto.

“L’involucro e i sistemi di supporto vitale sono stati progettati da specialisti nei settori dell’esplorazione dello spazio, degli ambienti estremi e della sostenibilità, e gli interni progettati dal pubblico“, ha affermato. “È un approccio alternativo che rappresenta gli interessi di tutti, non solo i governi e i super ricchi“.

La dott.ssa Lucy Berthoud, professoressa di ingegneria spaziale all’Università di Bristol, ha affermato che è stato “molto importante” che artisti e scienziati abbiano lavorato insieme.