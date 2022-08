DJI ha confermato la data di lancio del suo prossimo drone, che svelerà durante un evento chiamato “Born to Fly”.

Questa volta sono emerse le specifiche complete del drone, confermando, tra le altre cose, l’autonomia, la fotocamera e altre caratteristiche importanti.

DJI ha annunciato la data del suo prossimo evento di lancio tre mesi dopo l’introduzione del Mini 3 Pro. Per inciso, a marzo DJI ha anche rilasciato M30 e M30T, due droni professionali che sono arrivati ​​​​insieme al telecomando RC Plus. Alcune voci suggerivano che DJI avrebbe presentato l’Avata il 23 agosto, ma la società ha lasciato intendere che il drone debutterà invece il 25 agosto.

Ecco come iscriversi al programma per il testing prima del lancio ufficiale

Come è successo in precedenza, l’azienda sta già consentendo alle persone di iscriversi al suo programma SkyPixel per permettere agli utenti di testare il prodotto, potenzialmente per avere un assaggio di Avata prima che inizi la spedizione. È possibile registrarsi al programma tramite il sito Web Skypixel.

Nel frattempo, Roland Quandt e WinFuture hanno fatto trapelare tutte le specifiche pertinenti di DJI Avata, oltre a rendering di prodotti più ufficiali. Delineato di seguito, la coppia ha ribadito che il drone sarà venduto al dettaglio per 629 dollari USA. Inoltre, l’azienda offrirà un kit Fly Smart Combo per 1.168 dollari, oltre al Pro View Combo per 1.388.

Sulla base di voci precedenti, il Fly Smart Combo includerà gli FPV Goggles V2 e il DJI V1 Motion Controller, mentre il Pro View Combo verrà fornito con DJI Goggles 2 e lo stesso controller di movimento.