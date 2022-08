Decameron: Giovanni Boccaccio approda su Netflix con un racconto d'altri tempi

La amavamo tutti perché diversa dalle altre e ben più romanzata, quando a scuola ne parlavamo ci sembrava di prendere una boccata d’aria leggera, era la più adatta a noi ragazzi che di voglia di studiare non ne avevamo per niente. Il Decameron infatti ci invogliava ad imparare, a scoprire sempre più dettagli sulla storia di quel gruppo di nobili fuggiti dalla peste per salvarsi dal contagio e da morte certa. Giovanni Boccaccio già nel 1348 aveva così trovato la chiave per coinvolgere tutti, ed oggi Jenji Kohan (la creatrice di Orange Is the New Black) seguirà la stessa strada del successo grazie ad una serie prevista per Netflix.

Decameron: tutti i dettagli sul nuovo capolavoro in arrivo

Cosa racconterà quindi la soap drama ispirata al Decameron e scritta dall’ideatrice di Teenage Bounty Hunters Kathleen Jordan, nonché showrunner della nuova serie? Come ben sappiamo, la famosa opera di Boccaccio esplora i sistemi di classe, le lotte di potere e la sopravvivenza in un periodo di pandemia ma sotto una chiave giovanile.

Siamo nel 1348. La peste nera raggiunge Firenze, così un gruppo di nobili e servi decide di scappare rifugiandosi in una villa nella campagna italiana. Qui tutto procede per il verso giusto tra racconti erotici, vino e leggerezza, fino a quando le cose non si complicano portandoli a lottare tra la vita e la morte.

Al momento Netflix ha ordinato 8 episodi, diretti da Mike Uppendahl (American Crime Story, Fargo). Lo stesso Kohan ha annunciato che Kathleen Jordan sarà il vero pezzo da novanta.