DAZN ha ufficialmente confermato che tutti gli abbonati che hanno riscontrato problematiche nella scorsa giornata di campionato, riceveranno via mail delle comunicazioni di rimborso. Il tutto incomincerà dalla giornata di martedì 23 agosto e si concluderà martedì 6 settembre.

Come spiegato anche dalla piattaforma di streaming, l’accredito avverrà “secondo le modalità di pagamento prescelte da ciascun cliente oppure mediante rilascio di voucher“.

DAZN: ecco a quanto ammonta il rimborso che otterranno gli abbonati che hanno subito il disservizio

DAZN ha concordato il riconoscimento del 25% del canone mensile pagato da ogni cliente, in base al profilo di abbonamento e “in ragione della straordinarietà dell’evento, di un ulteriore 25%, pari alla fruizione gratuita di una giornata di campionato“.

Chiaramente, gli abbonati al servizio non avranno alcun obbligo di fornire documentazioni e richieste, poiché il processo avverrà secondo un’automatizzazione, anche per coloro che hanno sottoscritto il pacchetto mediante TIMVision.

Fortunatamente, il disservizio non riguardava ogni abbonati ma solamente coloro che hanno seguito le partite di Serie A programmate per la giornata di sabato e domenica.

Incontro andato positivamente, la piattaforma riparte

Per concludere, è importante mettere in evidenza che il meeting tra il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, il MISE, l’Agcom e la Lega Serie A è andato per il verso giusto.

Di fatto, DAZN sostiene di aver chiarito “la natura straordinaria e non prevedibile dell’evento verificatosi nelle giornate di sabato e domenica ed ha confermato quanto già indicato con il comunicato del 15 agosto circa la ferma intenzione di voler procedere tempestivamente al riconoscimento degli indennizzi a favore dei clienti e tifosi la cui soddisfazione rappresenta la priorità assoluta per la piattaforma di streaming“.