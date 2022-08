Conad riesce ad avere la meglio su tutte le dirette concorrenti del mercato della rivendita di beni alimentari e di elettronica, Lidl compresa, con il lancio di una campagna promozionale decisamente speciale, se non quasi unica nel proprio genere.

I prezzi del volantino sono decisamente più bassi del normale, gli utenti possono approfittarne recandosi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, senza costi aggiuntivi di alcun tipo o vincoli particolari legati alla dislocazione territoriale. Gli acquisti, come al solito del resto, prevedono la garanzia di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica.

Conad: quanti sconti da cogliere subito al volo

Con il volantino Conad gli utenti hanno davvero facoltà di risparmiare molto più di quanto avreste mai pensato, infatti è possibile acquistare un pacco di pile stilo AA o AAA, ad un prezzo non superiore ai 3,99 euro (la confezione prevede 10 unità).

L’alternativa tecnologica è legata più che altro ad una batteria per auto, stiamo parlando dei modelli marchiati ExtraPower, disponibili in numerose varianti: la più economica ha una capienza di 45Ah, e prevede un costo fisso di 39 euro, per salire poi verso la più cara da 80Ah, in vendita a 74 euro.

Nel caso in cui foste comunque interessati ad approfondire la conoscenza del volantino Conad, non dovete fare altro che cercare di collegarvi il prima possibile al sito ufficiale, in modo da approfondire la conoscenza delle offerte e dei migliori prezzi in circolazione.