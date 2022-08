Il mercato abbonda di nuovi modelli di auto elettriche pronte e rivoluzionare totalmente il settore automobilistico. Le crescenti esigenze delle persone stanno portando le aziende a produrre una quantità sempre più ingente di elettriche che possono essere acquistate in maniera più semplice. Inoltre, grazie agli incentivi 2022, si alza la probabilità che un futuro acquirente acquisti un elettrica piuttosto che un’auto a benzina o desel.

Inoltre, è fondamentale mettere in evidenza che c’è la possibilità di ricevere un contributo di 5.000 euro con rottamazione oppure una riduzione del prezzo di 3.000 euro nel caso in cui non si disponesse di un’automobile da poter rottamare. Per poter fruire dell’incentivo, però, le auto non possono costare più di 42.700 euro (35.000 + IVA).

Il Governo italiano ha deciso di mettere a disposizione degli italiani un fondo che, secondo le proiezioni, dovrebbe essere fruibile fino alla fine del 2022. In più, è importante ricordare che a breve gli incentivi dovrebbero subire una modifica, tale da consentire agli automobilisti di avere un aumento del 50% del contributo per chi dispone di un reddito sotto i 30.000 euro.

Auto elettriche economiche: ecco i migliori modelli da poter acquistare

Come detto prima, stanno aumentando i modelli di auto elettriche da poter acquistare. Il costo di un acquisto è spesso fondamentale nella scelta, quindi ora vi andremo a fornire i 10 modelli più interessanti che stanno letteralmente conquistando il mercato e che sono in linea con gli incentivi sopracitati: