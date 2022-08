Android e Play Store: se avete queste 5 app cancellatele subito dallo smartphone

Android rappresenta il sistema operativo più diffuso in commercio in tutto il mondo. Ovviamente la ragione è semplice: rispetto ad Apple ed al suo iOS, il robottino verde è presente su una percentuale nettamente superiore di smartphone.

Uno degli aspetti più sviluppati della piattaforma ideata da Google è chiaramente il market, meglio noto come Play Store. Qui troverete tutte le app che fanno al caso vostro insieme anche a tantissimi giochi ed Icon Pack.

Ovviamente moltissime di queste sono davvero irrinunciabili, mentre altre non hanno alcuna utilità o semplicemente arrecano danni ai vostri smartphone. Questo accade indipendentemente dalla versione del sistema operativo che possedete.

Proprio per questo siamo qui per indicarvi quali sono le applicazioni che dovete subito disinstallare dal vostro smartphone, anche se le amate.

Facebook per Android

L’app di Facebook risulta sicuramente la più diffusa insieme a WhatsApp sui dispositivi Android. Ciò che non sapete è che questa consuma tantissima batteria, portando lo smartphone a non arrivare a fine giornata. Fareste meglio a disinstallarla, utilizzando l’app Facebook Lite.

Browser Google Chrome

Tutti i browser internet hanno la loro utilità, ma ce n’è qualcuno che pur risultando tra i migliori, arreca danni allo smartphone. In questo caso sotto la lente è finito Google Chrome, browser dell’omonima casa che a quanto pare, oltre a consumare molta batteria, utilizzerebbe quantità incredibili di memoria RAM.

Applicazioni per la torcia

Queste app, anche in virtù degli attuali smartphone che posseggono un toggle ad hoc, andrebbero totalmente escluse dallo store. Non scaricatele assolutamente: queste chiedono autorizzazioni che spesso vi spiano, come microfono, fotocamera o rubrica.

App per pulizia sistema

Questo tipo di applicazioni, come ad esempio Clean Master, non fanno altro che rallentare il sistema chiudendo spesso processi vitali per lo smartphone. Inoltre non fanno neanche ciò per cui sono state create ovvero pulire lo smartphone da spazzatura.

Antivirus

L’antivirus sembra essere una delle soluzioni che non possono mancare su uno smartphone, ma è nettamente il contrario. Questi andrebbero a rallentare il sistema in maniera vertiginosa. Il miglior antivirus siete voi stessi, non lo dimenticate mai.