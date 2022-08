Una delle differenze più evidenti tra iOS di Apple e Android di Google è che quest’ultimo consente una maggiore personalizzazione. Apple ha iniziato ad allentare la presa sul sistema operativo dello smartphone con iOS 16, consentendo agli utenti una maggiore personalizzazione che mai. Molti utenti Android sembrano essere desiderosi di provare il sistema operativo dell’iPhone, dal momento che i launcher iOS sono diventati sempre più popolari negli ultimi mesi.

Un launcher Android è un’app che consente agli utenti di personalizzare la schermata iniziale e di avere un maggiore controllo su come organizzare, interagire e svolgere altre funzioni. I launcher, a differenza delle ROM o degli aggiornamenti del firmware, consentono di modificare il design del programma ma non apportano modifiche permanenti.

Android 13 sembra essere quasi pronto per il download

Launcher iOS 16 è un launcher Android che ha recentemente guadagnato popolarità, consentendo agli smartphone Android di imitare il design del nuovo sistema operativo per smartphone di Apple, che ora è in versione beta. Da iOS 13, l’app aiuta gli utenti Android a godersi l’esperienza iOS e viene aggiornata l’anno per stare al passo con gli aggiornamenti annuali.

Launcher iOS 16 estende il dock e il Centro di controllo agli smartphone Android, nonché alle icone delle app, alle cartelle e ai widget simili a iOS. Fa anche un ulteriore passo avanti includendo funzionalità non presenti in iOS 16, come la possibilità di riclassificare le app nella Libreria app, rinominare le app e modificare le animazioni della schermata iniziale.

Il programma è stato scaricato dal Google Play Store oltre 50 milioni di volte, mentre un’app simile chiamata Phone 13 Launcher è stata installata anche oltre 50 milioni di volte. Naturalmente, un programma di avvio non consente a un dispositivo di eseguire un altro sistema operativo; ti consente semplicemente di simulare l’esperienza visiva.