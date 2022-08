L’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp, come ben saprete, è una delle applicazioni più utilizzate al mondo e di conseguenza il team è sempre al lavoro per migliorare l’esperienza di noi consumatori.

Proprio in questo periodo sta testando una nuova funzione di sicurezza/privacy che consiste nella conferma per il login. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

WhatsApp sta per introdurre la conferma per il login

L’aggiornamento rilasciato nelle ultime ore non ha introdotto particolari novità per nota piattaforma di messaggistica istantanea ma include alcuni interessanti riferimenti su ciò che potremmo vedere in futuro. Stando a quanto trapelato dal teardown svolto dal WABetaInfo, WhatsApp starebbe lavorando all’introduzione di una nuova opzione per la sicurezza. Come appena anticipato, verrà richiesta una conferma di login per ragioni di sicurezza.

Con il termine login intendiamo l’accesso al proprio account WhatsApp, quello che sostanzialmente apre le porte a tutte le chat personali e alla messaggistica. La nuova opzione entrerà in azione nel momento in cui si tenterà di accedere al proprio account da un secondo dispositivo. Per questo sarà necessario confermare il login dal dispositivo in cui l’account WhatsApp risulta essere già attivo, che si suppone essere personale.

Questa nuova feature incrementerà di molto la sicurezza nei confronti di accessi non autorizzati al proprio account WhatsApp. La novità che abbiamo appena visto è attualmente in fase di sviluppo e dunque non disponibile a livello pubblico. Ci aspettiamo comunque che arriverà per la versione Android e iOS di WhatsApp. Vi terremo sicuramente aggiornati!.