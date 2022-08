Unieuro è pronta a dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale veramente molto speciale, ricca di occasioni e di prezzi abbordabili su cui fare affidamento.

Gli acquisti, nel momento in cui deciderete di avvicinarvi al mondo di Unieuro, possono essere completati senza difficoltà in ogni negozio sparso per il territorio, oltre che direttamente online sul sito ufficiale. Solamente tramite questa seconda opzione è richiesto il superamento dei 49 euro di spesa, in modo da poter godere della spedizione gratuita presso il domicilio.

Unieuro: le offerte con i migliori sconti del mese di Agosto

Con Unieuro non si scherza assolutamente, la nuova campagna promozionale spinge i consumatori a raggiungere un incredibile livello di risparmio, riuscendo a spendere poco anche sui top di gamma, sebbene comunque il focus sia più che altro rivolto verso la fascia intermedia della telefonia mobile.

I modelli in vendita a non più di 400 euro sono innumerevoli, e vanno comunque a toccare Xiaomi 11T a 359 euro, ma anche Galaxy A52, Redmi 10C, Redmi 10, Redmi 9At, Galaxy A53 o Realme 9.

Alzando il livello della spesa finale da sostenere, ecco arrivare anche soluzioni del calibro di Galaxy S22, disponibile a 749 euro, oppure due ottimi prodotti Apple: iPhone 13 Pro, in vendita a 1099 euro, per finire con l’eccellente iPhone 13, disponibile a 789 euro.

