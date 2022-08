Gli smartphone emettono radiazioni elettromagnetiche che, stando agli studi pubblicati, potrebbero essere effettivamente dannose per la salute dell’uomo. Proprio per questo motivo l’Unione Europea ha imposto delle limitazioni sui modelli commerciabili nel Continente.

Molto spesso avrete sentito parlare di SAR, ovvero di quantità di energia assorbita per chilogrammo, con differenze importanti relative a SAR corpo o SAR testa. A prescindere da tutto, l’UE ha imposto che gli smartphone commercializzati nel territorio non debbano superare i 2 W/kg, se così fosse non possono essere venduti in Europa. Ma quali sono i modelli con il SAR più elevato?

Radiazioni smartphone: i modelli con il SAR più elevato

Il modello con il SAR più alto è, al momento, il Motorola Edge, un prodotto che ha raggiunto 1,76 W/kg, seguito a ruota dallo ZTE Axon 11 5G, con 1,59 W/kg, per finire il terzo gradino del podio con lo OnePlus 6T, in grado di raggiunge 1,55 W/Kg.

Prima di creare inutili preoccupazioni negli utenti, ricordiamo ad ogni modo che essere in possesso di uno (o più) modelli tra quelli elencati, non implica un pericolo maggiore per l’utente. Il consiglio è di prestare sempre la massima attenzione a quanto il dispositivo viene avvicinato al corpo, sopratutto durante le chiamate; la soluzione migliore riguarderebbe infatti l’utilizzo di un auricolare, e sopratutto di non mantenere mai il dispositivo mobile direttamente a contatto con il corpo, a prescindere dal livello SAR dello stesso modello.