A grande sorpresa il colosso sud coreano Samsung ha recentemente rilasciato dei nuovi aggiornamenti per quattro smartphone Android con qualche annetto sulle spalle: si tratta di Samsung Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S8 e Galaxy S8+.

Ovviamente il produttore non sta rilasciando nuove versioni di Android, ma a quanto pare parliamo comunque di update importanti per gli utenti: scopriamo le novità in arrivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy S7, S7 Edge, S8 e S8+

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge vennero lanciati sul mercato durante il MWC del febbraio 2016, mentre Galaxy S8 e S8+ furono presentati l’anno successivo. Nonostante tutto i quattro smartphone Android stanno ricevendo in queste ore nuovi aggiornamenti: si tratta evidentemente di qualcosa di importante se il produttore ha deciso di mettere ancora una volta le mani sui dispositivi.

Per Galaxy S7 e S7 Edge sono in arrivo i firmware G93*FXXU8EVG3, mentre per Galaxy S8 e S8+ i firmware G95*FXXUCDVG4: stando a quanto possiamo leggere nel changelog e nello screenshot qui sotto, questi portano la soluzione a un problema con il GPS, probabilmente la stessa distribuita a bordo di Galaxy J7 in Asia e forse in arrivo anche per altri smartphone, come Galaxy S6.

Qualora ve lo stiate chiedendo, niente novità per quanto riguarda le patch di sicurezza, ma sono comunque inclusi miglioramenti generali delle prestazioni e perfezionamenti alla stabilità del sistema. Per verificare l’arrivo degli ultimi firmware su Samsung Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S8 e Galaxy S8+ potete recarvi nelle impostazioni.