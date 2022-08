Gli utenti che hanno riscontrato problemi con DAZN nella visione del primo giorno potranno richiedere il rimborso: ecco come ottenerlo.

Ci sono stati diversi utenti iscritti a DAZN che hanno riscontrato, nel corso di varie partite della prima giornata del nuovo campionato di Serie A, problemi nella visualizzazione degli eventi. Le inefficienze sono costate cara alla piattaforma dato che dovrà risarcire con un indennizzo anche tutti quei clienti che durante la prima giornata non hanno potuto usufruire del servizio.

Ecco come ottenre il rimborso da DAZN

La piattaforma ha accettato di fornire un rimborso per far fronte alle difficoltà riscontrate il primo giorno di campionato. La quantificazione è stata effettuata effettuando un calcolo sul costo dell’abbonamento e dovrebbe essere pari al 25% del costo mensile.

Per richiederlo è necessario compilare un modulo pdf di tre pagine presente sul sito ufficiale di DAZN, che ha inserito anche una sezione all’interno del sito spiegando come ottenere questo rimborso.

Una volta compilato, questo modulo deve essere inviato via email per richiedere repaymentsodazn@dazn.com (o tramite PEC a rimborsoidazn@legalmail.com) utilizzando l’indirizzo email associato all’account, requisito da rispettare per poter accettare la richiesta.

L’Agcom ha però chiesto a DAZN di semplificare la procedura, ma in tal senso si attende ancora una risposta ufficiale dalla piattaforma.

Il comunicato stampa del Codacons

“In attesa delle comunicazioni della piattaforma, ad oggi è già possibile inviare una richiesta di risarcimento, utilizzando le modalità elencate nella sezione “Richiesta di rimborso” del sito DAZN: per farlo i consumatori possono utilizzare il form messo a disposizione da DAZN “.