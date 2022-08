PayPal: la truffa che sconvolge gli utenti, rubati soldi dai conti con un messaggio

Questa volta sembrerebbe essere toccato a diverse banche, ma anche d un colosso come PayPal soprattutto per quanto riguarda i clienti. Le truffe colpiscono sempre di più le grandi filiali, le quali in questo caso possono farci poco quanto nulla.

L’ennesimo tentativo di phishing avrebbe preso di mira proprio il celebre gruppo bancario chi vede il suo nome immischiato in un testo molto chiaro. Questo parla di un blocco del conto risolvibile solo ed esclusivamente inserendo le credenziali di accesso al conto. Sarà questo il modo per derubare di tali dati gli utenti della banca.

PayPal sotto scacco di una truffa: gli utenti cominciano a perdere tanti soldi dal conto

Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal.

Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore.

Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio.

PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti.

In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso.

PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro.

Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante.

Accedi al tuo conto PayPal