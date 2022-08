American Airlines negli USA ha annunciato che acquisterà 20 modelli di aerei della linea Boom Supersonic per trasportare passeggeri da Londra a New York e viceversa in tre ore.

La compagnia aerea America Airlines è la più grande al mondo. I 20 velivoli supersonici Overture del produttore Boom Supersonic segneranno un ulteriore record per la compagnia. Boom prevede di completare il progetto definitivo per Overture entro il 2025 e punta al 2029 per i primi voli commerciali.

“Guardando al futuro, i viaggi supersonici saranno una parte importante della nostra capacità di offrire servizi innovativi ai nostri clienti”, spiega il chief financial officer Derek Kerr. Né American Airlines né Boom hanno rivelato l’importo previsto per portare a termine il progetto, ma la compagnia aerea non è sola. Nel 2021, United Airlines ha richiesto un deposito per 15 aerei di linea supersonici. United ha confrontato il probabile costo degli aerei Overture con un Boeing 787, che varia da 248 milioni a 338 milioni di dollari.

Boom afferma che l’aereo Overture trasporterà fino a 80 passeggeri. Come il Concorde, l’Overture sorvolerà l’acqua. Le altre potenziali rotte includono Miami-Londra in circa cinque ore e da Los Angeles a Honolulu in tre ore. A differenza del Concorde, attivo dal 1976 al 2003, Boom spera che i voli che utilizzeranno l’Overture saranno convenienti, per un massimo di 100 dollari a biglietto. L’Overture non è ancora un velivolo fisico vero e proprio, al momento rimane un concetto, ma Boom ha prodotto un piccolo velivolo di prova a due posti chiamato XB-1 che potrebbe iniziare i voli di prova alla fine del 2022.