Netflix: Tim Burton sbarca sulla piattaforma e fa strada ad un cupo elenco di serie tv

Lo sappiamo tutti e lo abbiamo visto nelle serie tv precedenti: Tim Burton è tutto tranne che sobrio, e ci piace proprio per questo. Il papà della cinematografia, nonché regista, sceneggiatore, produttore, scrittore, animatore e disegnatore, sta lavorando ad una nuova pellicola delle sue, dallo stile cupo e fantasy allo stesso momento. E come questo, o meglio, in maniera simile, anche altri registi si stanno preparando alla nuova stagione. Cosa bolle nella pentola di Netflix?

Netflix: le proposte cupe di agosto e non solo

Alcune delle novità proposte dalla piattaforma Netflix sono già emerse ed altre devono ancora venire. Stiamo parlando di “Mercoledì” di Tim Burton, ma anche di “The Samndman“, il quale rilascerà un episodio bonus e infine “Alma, the girl in the mirror”.

La prima citata, secondo le dichiarazioni dello showrunner Miles Millar, è di rendere questa serie “un film di Tim Burton lungo otto ore”. Come si può dedurre dal titolo, nella nuova pellicola sarà nuovamente presente l’attrice Cristina Ricci (ora Marilyn Thornhill), la quale nel 1991 e nel 1993 interpretò la stessa Mercoledì Addams. Tutti ricordiamo la difficoltà della ragazza a socializzare con i suoi compagni, ma finalmente ora, nella Nevermore Academy troverà “mistero, caos e omicidi”.

The Sandman invece regalerà ai fan un episodio bonus suddiviso in due parti e nel quale sarà presente anche l’attore Tom Sturridge, interprete di Sogno nella serie tv.

Infine vediamo Alma, The girl in the mirror disponibile in streaming da ieri. La trama vede protagonisti Alma, appunto, nonché una studentessa di un liceo spagnolo. Questa, dopo una gita in una baita sperduta, finisce avvolta da una misteriosa nebbia in un burrone. Alma è tra gli ultimi superstiti e si ritrova una vistosa benda sull’occhio, senza ricordare nulla del suo passato. Qui tutto cambia in negativo.