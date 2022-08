Netflix non è nuovo allo streaming. Il popolare servizio ha guadagnato miliardi di dollari di entrate esclusivamente dallo streaming di film e serie tv. C’è anche un segmento di gioco mobile all’interno della società, ed ora sembra che quel segmento si stia espandendo in una diversa forma di streaming: il cloud gaming.

Questo potrebbe sorprendere alcuni, dato che l’azienda è già nel bel mezzo di una campagna per fornire giochi per dispositivi mobili ai clienti tramite il suo servizio Netflix Games. Questo metodo raccoglie i giochi nuovi ed esistenti, alcuni PC e console, e li converte in piattaforme mobile con il marchio Netflix. Fin dalla sua nascita, il catalogo è cresciuto notevolmente, includendo alcuni titoli eccellenti come Into the Breach e altri.

Netflix sta lavorando allo streaming di giochi

Lo streaming di giochi, d’altra parte, è una questione molto diversa. Scoperto di recente, l’azienda ha pubblicato alcuni annunci di lavoro online alla ricerca di uno staff con l’esperienza per avviare una sezione di giochi su cloud Netflix. Gli annunci di lavoro coprono una varietà di posizioni, inclusa una per un product manager di sicurezza che si occuperà di ‘problemi di gioco, infrastruttura e requisiti dei clienti’. È disponibile anche un ruolo di ingegnere del rendering, con lo scopo di ‘supportare il servizio di cloud gaming [di Netflix]’.

Gli elenchi di giochi cloud di Netflix continuano a utilizzare parole familiari che possono essere interpretate solo come relative allo streaming di giochi. Alcuni hanno menzionato la necessità di un nuovo sistema per fornire contenuti a ‘latenza ultra bassa’, che è necessario solo in streaming quando è richiesta un’interazione, come l’utilizzo di un controller o dei controlli touch.

Questo, tuttavia, non è del tutto inaspettato. Netflix ha riconosciuto tali ambizioni nel 2021, affermando che il cloud gaming non sarà un obiettivo chiave. Ciò si è verificato mentre l’azienda ha iniziato la costruzione dell’attuale servizio di giochi Netflix. Con quel servizio attivo, sembra che Netflix stia passando alla fase di gioco successiva.