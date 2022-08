Netflix sta per rilasciare un nuovo abbonamento che mira a favorire una fetta ancora più ampia di utenti proponendo il servizio di streaming a un costo ridotto. La piattaforma lavora al nuovo piano ormai da diverso tempo ed è cosa nota l’introduzione di spot pubblicitari tramite i quali sarà possibile garantire la visione di film e serie TV a un prezzo più basso rispetto a quelli attualmente previsti dagli abbonamenti proposti.

Gli utenti, dunque, potranno sfruttare quasi tutti i servizi previsti da un tipico abbonamento a un prezzo ridotto ma, stando a quanto riferito da Bloomberg, una delle funzionalità più apprezzate dagli utenti non sarà presente.

Netflix non permetterà di scaricare i contenuti da vedere offline!

Il nuovo abbonamento low cost con pubblicità proposto da Netflix non includerà una delle funzioni maggiormente apprezzate dagli iscritti. Pur permettendo di usufruire degli stessi servizi, il nuovo piano non consentirà di scaricare i contenuti da vedere offline.

A chiunque sarà capitato di scaricare serie TV o film da guardare in aereo o in altre circostanze durante le quali non si aveva a disposizione una rete dati o Wi-Fi, purtroppo il piano low cost con inserzioni pubblicitarie non lo permetterà.

Questa potrebbe essere l’unica funzione non prevista ma non è ancora certo. Netflix ha fornito poche informazioni sulle sue prossime mosse, limitandosi ad affermare che le inserzioni pubblicitarie non potranno essere evitate dagli utenti ma che si tratterà di brevi clip molto probabilmente proposte in base agli interessi degli iscritti. Il costo dell’abbonamento non è ancora noto.