Lidl fa sognare i consumatori con il lancio di una campagna promozionale che ha davvero dell’incredibile, rappresenta la migliore soluzione su cui fare affidamento, nell’ottica di godere del miglior rapporto qualità/prezzo possibile.

Il volantino, che trovate descritto nel dettaglio nel nostro articolo, è da considerarsi valido esclusivamente nei negozi fisici, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati solamente recandosi personalmente presso il punto vendita.

Lidl: che offerte solo oggi, ecco i migliori prezzi

Lidl riesce a distinguersi dalla massa di aziende pronte a rivendere l’elettronica, con il lancio di una campagna promozionale decisamente speciale, pensata ad esempio per mettere le mani su prodotti tecnologici a prezzi più bassi del normale.

Il modello più economico dell’intera selezione, non è altro che un frustino montalatte, in vendita a non più di 6,99 euro, la perfetta soluzione per rendere panna il vostro latte per i vostri cappuccini.

Le alternative sono decisamente più costose, e nella maggior parte dei casi legate a piccoli elettrodomestici per la vostra casa. Troviamo ad esempio una friggitrice ad aria a 99 euro (con capienza totale di 20 litri), passando per un bellissimo mini congelatore in vendita a 149 euro (il modello è da 33 litri), oppure anche una macchina per il sottovuoto, acquistabile con un esborso finale non superiore ai 29 euro.

Tutti questi prodotti, come anticipato del resto, possono essere acquistati solamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale o da altre parti.