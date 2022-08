Il produttore cinese Lenovo ha da poco presentato in madre patria un nuovo smartphone di fascia alta. Si tratta del nuovo Lenovo Legion Y70 ed è il primo dell’azienda ad avere sotto al cofano il soc Snapdragon 8+ Gen 1.

Lenovo svela ufficialmente in Cina il nuovo Lenovo Legion Y70: ecco le caratteristiche

Lenovo ha dunque svelato per il mercato cinese il nuovo Lenovo Legion Y70. Come già accennato, questo è il primo smartphone dell’azienda a poter contare sulle performance dell’ultimo processore di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8+ Gen 1. Oltre a questo, lo smartphone può contare su un sistema di raffreddamento composto da diversi strati in grafite e dalla vapor chamber attualmente più grande sul mercato con i suoi 5.047 mm.

Troviamo poi un display con tecnologia OLED con un’ampia diagonale da 6.67 pollici in risoluzione FullHD+. Notevole è la presenza di una frequenza di aggiornamento variabile fino a 144Hz. La batteria è poi da 5100 mAh con ricarica rapida da 68W. Il comparto fotografico è invece costituito da tre fotocamere, tra cui un sensore principale da 50 MP, un sensore grandangolare da 13 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera per scattare dei selfie è poi da 16 MP. Non manca infine all’appello l’ultima release Android 12 con l’interfaccia utente personalizzata da Lenovo, la ZUI 14.

Prezzi e disponibilità

Come già detto, per il momento Lenovo Legion Y70 sarà disponibile per il mercato cinese. Il suo prezzo di partenza è di circa 432 euro nel taglio con 8/128 GB, mentre il taglio di memoria con 16/512 GB ha un costo di circa 622 euro.