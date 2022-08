IPTV: non è ancora finita, la Guardia di Finanza al lavoro con il ritorno di Sky pezzotto

L’IPTV ha rappresentato per larghi tratti il nuovo fenomeno con cui la pirateria è riuscita a conquistare il panorama italiano e non solo. Per molto tempo infatti tutti gli utenti hanno deciso di passare proprio alla versione illegale della pay-TV, la quale ha offerto ogni contenuto per pochi euro al mese se non gratis.

Proprio durante la settimana scorsa però sono arrivate brutte notizie per tutti i trasgressori e per la pirateria in generale. Infatti la Guardia di Finanza ha condotto un blitz che è stato in grado di smantellare l’intero sistema. tutto ciò ha portato quindi al disfacimento della rete IPTV, la quale è dunque caduta in tante nazioni europee. Il problema purtroppo è che tutto sembrerebbe rientrato, con gli utenti che sarebbero ritornati a vedere in maniera illegale tutte le piattaforme.

IPTV: gli utenti fanno festa, la pirateria ha vinto ancora dato che ora tutti i canali sono di nuovo visibili online

Se durante la scorsa settimana a far notizia era stata la chiusura improvvisa di tutte le piattaforme pirata online, ora è il netto contrario. L’IPTV è infatti ritornata a farsi vedere con tutte le piattaforme di nuovo disponibile.

Coloro che gestiscono infatti i server, avrebbero mandato anche via WhatsApp dei messaggi con i nuovi codici per ripristinare l’intero sistema. Sembra quindi che il male non sia stato definitivamente estirpato, ma nulla vieta che ci possa essere un nuovo blitz durante i prossimi giorni.