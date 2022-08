iPhone 14: il nuovo modello Apple si distinguerà da tutti gli altri, ecco perché

Prendete carta e penna, è arrivato il momento di segnare la data ufficiale sul calendario! Tenetevi forte… siete pronti? Ebbene, il 7 settembre arriverà il quattordicesimo modello di Apple e porterà con sé delle novità entusiasmanti!

iPhone 14: tutti i dettagli sull’uscita

Non ci sono ancora conferme da parte di Apple circa le tempistiche della presentazione, tuttavia si parla di dichiarazioni di alcuni dei principali analisti di settore. Questi hanno annunciato l’avvio delle vendite vere e proprie degli smartphone a partire dal 16 settembre.

Gli iPhone 14 si suddivideranno in modelli base, Pro e Pro Max e ad accompagnarli probabilmente ci saranno anche i nuovi Apple Watch, con un modello specifico dallo chassis rinforzato. Vedremo arrivare anche nuovi iPad e nuovi Mac, ma la nostra attenzione va tutta sul nuovo iPhone. Le ragioni sono molte. Per esempio assieme a iOS16, proveremo la nuova versione del sistema operativo dotato di capacità multimediali mai viste prima. Stiamo parlando di foto e video, i quali saranno ancor più ottimali. Ovviamente però la qualità ha un prezzo, per questo le nuove generazioni avranno a che fare con cifre spropositate ma anche con una qualità senza dubbio unica.

Come dicevamo prima, di solito l’iPhone entra in commercio circa 10 giorni dopo la presentazione ufficiale. Da anni si tramanda la cifra fortunata 14, pertanto anche quest’anno dovrebbe vigere la stessa “regola” che prosegue periodicamente come una sorta di rito. Secondo Bloomberg, multinazionale che si occupa del settore dei mass media con sede a New York e filiali in ogni parte del mondo, ad alcuni dipendenti degli Apple store sarebbe giunto il messaggio di prepararsi per la commercializzazione. Insomma, sembra proprio che il grande evento sia dietro l’angolo!