Euronics spinge gli utenti a raggiungere un livello di risparmio davvero inatteso, proprio in questi giorni ha presentato un nuovissimo volantino con il quale permettere un risparmio ben superiore alle aspettative.

Gli sconti, che troverete ampiamente descritti nel nostro articolo, sono da considerarsi validi solamente nei negozi fisici in Italia, poiché al giorno d’oggi gli acquisti non possono essere completati, almeno allo stesso prezzo, tramite il sito ufficiale dell’azienda. Oltre a questo, è bene prestare la massima attenzione alle disponibilità presso i vari soci, in modo da non restare completamente delusi.

Euronics da sogno: ecco tutti gli sconti del momento

Grandissimi sconti per tutti gli utenti che si recheranno nei punti vendita Euronics Bruno in questi giorni, sono infatti innumerevoli gli smartphone in promozione a prezzi assolutamente irrisori. Partendo dai top di gamma, ad esempio, possiamo trovare Xiaomi 12, in vendita a 699 euro, senza comunque dimenticarsi di Motorola Edge 30 e Edge 30 Pro, con prezzi che non superano i 700 euro, per finire con l’ottimo Galaxy S22, il cui acquisto richiede un esborso di 749 euro.

Nel momento in cui non si volessero spendere più di 400 euro, la scelta potrebbe ricadere su Oppo A16, Motorola Moto G52, Wiko Y52, TCL 30+, Galaxy A33, Oppo A94, Galaxy A52s, Galaxy A13 o an che Oppo Reno8 Lite. Tutti questi prodotti sono inoltre affiancati dalla presenza di Oppo Find X5 Lite a 449 euro, oppure anche di Xiaomi 11T Pro a soli 429 euro.