Tantissimi prodotti in forte promozione da Esselunga, il volantino convince con una serie di riduzioni di prezzo pensate appositamente per invogliare i consumatori all’acquisto di nuovi dispositivi di tecnologia.

La soluzione corrente, come al solito del resto, risulta essere attiva solamente nei negozi fisici, ciò sta a significare che gli acquisti dovranno necessariamente essere completati recandosi personalmente presso gli stessi, in modo da avere la certezza di risparmiare al massimo delle proprie possibilità.

Esselunga: offerte dai prezzi assurdi per tutti

Gli sconti sono assurdi da Esselunga, proprio in questi giorni gli utenti hanno la possibilità di acquistare un bellissimo Xiaomi Mi 11 Lite, ad un prezzo complessivamente abbordabile, se considerate infatti che sono necessari 339 euro per l’acquisto della variante 5G con 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD).

La scheda tecnica del dispositivo è assolutamente interessante, è infatti dotato di un ampio display AMOLED da 6,55 pollici di diagonale dalle ottime performance, un processore octa-core con alle spalle 8GB di RAM, per finire con sistema operativo Android 11, una batteria da 4250mAh dall’ottima autonomia, ed una fotocamera principale da 64 megapixel, perfetta per scattare ottime istantanee.

Il prodotto, come anticipato del resto, può essere acquistato alle più classiche condizioni di vendita, ovvero è distribuito no brand, ciò sta a significare che gli aggiornamenti vengono rilasciati molto più tempestivamente dal produttore, non dall’operatore telefonico. Oltre a questo, la garanzia di 24 mesi permette di coprire ogni singolo difetto di fabbrica.