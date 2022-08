Valentina Vezzali, in quanto Sottosegretario allo Sport, il MISE, la Lega Serie A e l’Agcom hanno chiarito con DAZN quanto accaduto il 13 e 14 agosto, a causa dei disservizi che si sono verificati nelle due giornate indicate. Di comune accordo sono state confermate le dichiarazioni del comunicato pubblicato il 15 agosto circa il rimborso diretto ai clienti.

L’intenzione di rimborsare i clienti era già un’opzione certa nel comunicato del 15 agosto rilasciato da DAZN in seguito alle due giornate di disservizi. La società procederà tempestivamente con un rimborso a tutti i tifosi abbonati in quanto la priorità assoluta della piattaforma streaming è soddisfare i suoi clienti, anche e soprattutto in circostanze come quella che si è verificata nelle giornate di sabato e domenica.

DAZN risarcirà i clienti colpiti dai problemi tecnici che si sono verificati nelle giornate del 13 e 14 agosto

Il disservizio tecnico su DAZN del 13 e 14 agosto non ha interessato la totalità dei clienti abbonati che hanno seguito le partite in programma nelle rispettive giornate. DAZN provvederà a riconoscere un indennizzo ai clienti coinvolti. La misura dell’indennizzo, in conformità a quanto previsto dalla delibera AGCOM, sarà del 25% rispetto al canone mensile pagato da ciascun cliente secondo il proprio profilo di abbonamento. In ragione della straordinarietà dell’evento, è previsto un ulteriore 25%, equivalente alla fruizione gratuita di una giornata di campionato.

I clienti non dovranno fornire documenti, dati o informazioni di alcun tipo. L’indennizzo avverrà attraverso accredito dell’importo a seconda delle modalità di pagamento prescelte da ciascun cliente interessato o tramite un voucher. La procedura di tutti i rimborsi avrà inizio questo martedì e si concluderà entro le prossime due settimane. I clienti coinvolti nell’incidente tecnico cui spetta un risarcimento riceveranno una mail con tutti i dettagli con conferma della procedura di rimborso.