I furti auto in Italia continuano ad aumentare a dismisura. Auto, moto e mezzi pesanti vengono sottratti quotidianamente a migliaia di italiani ogni giorno. Le Regioni più colpite in assoluto in questo momento sono Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia.

Un furto su quattro avviene in Campania, ma è il Lazio la Regione dove i ladri sono più abili. Infatti, questi riescono a rubare i mezzi senza lasciare alcuna traccia. Nel 2020 i furti sono arrivati a 102.708 e 104.372 nel 2021.

Il fenomeno si sta espandendo e ha riguardato soprattutto le categorie di vetture/SUV e moto/scooter. Per quanto riguarda, invece, mezzi pesanti e furgoni, pare che la situazione sia leggermente più tranquilla.

Furti auto: ecco quante auto sono state rubate in Italia

Sono oltre 1 milione i veicoli rubati nel nostro Paese negli ultimi dieci anni, di cui si sono perse ovviamente le tracce. Nel dettaglio, nel 2021 sono aumentati i furti tra auto, fuoristrada e auto furgoni (6.289 al mese, 210 al giorno, quasi 9 ogni ora), lo 0.63% in più rispetto all’anno precedente.

Spesso, quando i veicoli vengono rubati, vengono instradati verso mercati esteri, in particolar modo Est Europa o Nord Africa. Oppure, c’è chi utilizza questi mezzi come pezzi di ricambio, un mercato decisamente redditizio.

Continuando con la classifica, il Centro-Sud è dove avvengono la maggior parte dei furti: la Campania si conferma al primo posto con 27.500 furti, poi il Lazio con 18.215 e la Puglia con 14.498.

Dopodiché, troviamo la Sicilia con 13.180 e la Lombardia, prima regione del Nord, con 11.636. A seguire, troviamo anche Basilicata, Valle D’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Trentino Alto Adige e Umbria che non raggiungono quota 500 casi l’anno.